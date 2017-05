FilmPodiumScopia besluit seizoen met filmsprookje

Donderdag 18 mei vertoont FilmPodiumScopia in Podium Boxtel de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain uit 2001. Het is de tweede en laatste rolprent van het thema 'Geluk? Dat dwing je af!' Tevens is het de laatste film van dit seizoen.

Amélie is een romantische komedie vol heerlijke trivia, woordspelingen en wereldvreemde bespiegelingen over de diepzinnige kanten van het leven. Op het eerste gezicht speelt Amélie in de echte wereld, maar met speelse effecten verandert de regisseur Jean-Pierre Jeunet het hedendaagse Frankrijk tot een surrealistische weerspiegeling van de realiteit, waarin de verbaasd kijkende, idealistische Amélie liefde en geluk verspreidt onder de chagrijnige gezichten om haar heen. Zelf zit Amélie in een dip en zet zich in voor een zoektocht naar ware liefde...

Kaartjes zijn voor 7,50 euro per stuk vooraf in Boxtel verkrijgbaar bij cadeauwinkel Hebbes (Markt), supermarkt Jumbo (winkelcentrum Oosterhof), Bloemsierkunst Marimba (Van Beekstraat). In Liempde zijn kaartjes te koop bij drogisterij/parfumerie Bewust Beter (Nieuwstraat). Ook op de avond voor aanvang van de voorstelling in Podium Boxtel aan de Burgakker zijn kaartjes beschikbaar. De film wordt om 20.15 uur voorafgegaan door een korte inleiding van Jos Vervoort.