Filmavond Den Hogert

Heemkundevereniging Den Hogert uit Gemonde organiseert op donderdag 23 februari een filmavond. Daar vertoont zij twee films: 'Den Dungen, verbonden door een verbinder' en 'Den Dungen, een parel in de Meierij'.

De eerstgenoemde titel verhaalt over pastoor Chris van Beurden en wordt toegelicht door filmmaker Marcel Voets. Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur welkom in dorpshuis De Kei aan de Lambertusweg in Gemonde. Niet-leden betalen een bijdrage van 2 euro.