Elke uitzendkracht is gelijk voor AllEqual

Met uitzendkrachten naar de dokter of een werknemer 's nachts thuisbrengen omdat de trein niet meer rijdt. Uiteraard zijn er grenzen, maar eigenlijk is niets te gek voor Gerlof Roubos en Anneke Miedema. Samen runnen zij AllEqual en zien zij erop toe dat hun flexkrachten prettig aan de slag kunnen bij opdrachtgevers en bovendien net zo goed worden behandeld als vast personeel.

AllEqual bestaat ruim een jaar. Roubos en Miedema bewegen zich echter al jaren in de uitzendsector. Zo zetelde Miedema jarenlang in de ondernemingsraad van grote spelers als USG en Start en begeleidde ze bij beide bedrijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Roubos was directeur van de Vereniging Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA). Een organisatie waarbij bureaus die werken met arbeidsmigranten zich kunnen aansluiten, mits ze voldoen aan strenge eisen. Daarnaast organiseren ze opleidingen voor buitenlandse werknemers. ,,We kennen de branche door en door en hebben zoveel meegemaakt. Ook misstanden. Al die jaren stonden we min of meer aan de zijlijn. Vorig jaar besloten we AllEqual op te richten en zélf te gaan uitzenden", vertelt het ondernemersechtpaar. AllEqual is vooral actief op het gebied van logistiek, productie en techniek.

Batterij

,,Bij sommige bedrijven is de werknemer een product. Als de batterij leeg is, wordt hij vervangen. Wij zorgen goed voor onze flexkrachten. De batterijtjes zijn daarom bij hen altijd opgeladen", benadrukt Roubos. Flexkrachten zijn volgens de bedrijfsfilosofie van AllEqual gelijk aan de vaste werknemers. ,,Dus geen aparte tafel in de kantine", zegt Miedema. Roubos vult aan: ,,Gelukkig denken veel Boxtelse werkgevers daar hetzelfde over." Het ondernemersechtpaar werkt met Nederlandse en buitenlandse uitzendkrachten. ,,Maar we regelen geen huisvesting. De arbeidsmigranten in ons bestand zijn hier gesetteld. Ze spreken Nederlands of Engels."

Idealist

In de jaren dat Miedema en Roubos actief zijn in de uitzendbranche hebben ze heel wat misstanden gezien. ,,Ik heb een hekel aan bewuste uitbuiting. Sommige mensen willen zó graag werken dat ze onrecht voor lief nemen", stelt Miedema. AllEqual werkt dan ook niet met allerlei constructies: de flexkracht wordt conform de CAO van de opdrachtgever betaald. ,,Ik ben geen idealist hoor. Er moet ook brood op de plank komen. Ik vind echter wel dat je de dingen die je doet, goed moet doen. Alle moeite die wij in onze flexkrachten en klanten stoppen, krijgen we terug." Zo gaat Miedema elke week bij opdrachtgevers langs voor een kop koffie om te kijken hoe het de werknemers vergaat. Ook vergezelt een van hen nieuwe flexkrachten altijd aan het begin van de eerste werkdag.

De formule blijkt succesvol. De portefeuille van AllEqual telt verschillende mkb-bedrijven tussen 's-Hertogenbosch en Helmond, waarbij de meeste klanten zich in Boxtel bevinden. ,,Daar komen we immers vandaan." Roubos en Miedema doen graag wat terug voor het dorp. Hun vrije tijd brengen ze grotendeels door bij hockeyclub MEP en daar hebben ze deze zomer onder de jeugd heel wat vakantiekrachten weten te werven. ,,Omdat ze allemaal erg hard hebben gewerkt, beloonden we ze extra met een tegoedbon voor sportspeciaalzaak Brabant Sports. Dat soort dingen vinden wij nou leuk."