De verleiding staat centraal bij Boek&Bal

Het traditionele Boxtelse boekenbal leek even ter ziele te zijn toen boekhandel Elckerlijc in 2014 de deuren sloot. Eigenaar Ferry Schoth was namelijk één van de kartrekkers van de literaire happening. Een initiatiefgroep lanceerde vorig jaar Boekenfeest!. Vanwege het grote succes wordt ook dit jaar weer een lokale ode gebracht aan het boek onder de naam Boek&Bal: op zaterdag 25 maart in Podium Boxtel.

De nationale Boekenweek vindt plaats van 25 maart tot en met 2 april en draagt het thema 'verboden vruchten'. Op basis daarvan hebben de initiatiefnemers van het Boek&Bal, zoals het Boxtelse literaire feest dit jaar gedoopt is, een programma samengesteld met enkele klinkende namen. Het boekenbal moet de bezoekers 'verleiden tot in de late uurtjes' met onder meer een keur aan schrijvers, dichters, kleinkunstenaars, muzikanten, zangers en acteurs.

De organisatie heeft een bijzondere hoofdgast aan weten te trekken. Simone van der Vlugt - één van de grootste thrillerauteurs in Nederland - wordt tijdens Boek&Bal geïnterviewd. De schrijfster verkocht in totaal twee miljoen boeken, waarvan haar debuut De Reünie de bekendste is. Ze schrijft ook historische romans en jeugdboeken.

INTERACTIEF

Naast de bekende auteur probeert het Tilburgse literaire multitalent Frank van Pamelen het publiek te verleiden met een interactief optreden, direct na de opening van het boekenfeest. Hij schreef de literaire thriller De Wraak van Vondel. Lokaal schrijftalent Trudy van Rooij uit Boxtel verzorgt een intermezzo. Ze schreef onlangs de roman De lijnen, dat voor een deel werd gepubliceerd in literair tijdschrift Extase.

DICHTKUNST

Ook is er ruimte voor dichtkunst. De Boxtelse Martje Wijers treedt op, evenals Arnoud Rigter uit Eindhoven. Zij wonnen vorige maand respectievelijk de publieksprijs en de juryprijs bij de wedstrijd DichtSlamRap in Le Temps Perdu. Wijers stond daarnaast in de finale van Poetryslam in Utrecht. Gearriveerd dichttalent Rigter won die eerder en zat zelfs in de jury van de nationale wedstrijd. Ook draagt de jonge Iraanse schrijver en dichter Sholeh Rezazadeh werk voor.

De avond wordt feestelijk afgesloten met muziek van de zeskoppige band Almost Famous met bekende Boxtelse gitarist Harry Hendriks.

VERRASSINGEN

Het hoofdprogramma belooft al veel goeds, maar de organisatie van Boek&Bal heeft ook enkele verrassingen in petto. Bezoekers kunnen namelijk te biecht bij dichter Fons van Asten. Aan hem kunnen ze alle verboden verleidingen, waar ze ooit aan hebben toegegeven, kwijt. In ruil daarvoor krijgen de biechters een bijzondere attentie.

Theaterstudenten van het Koning Willem I College proberen met interactieve optredens het publiek te verleiden tot lezen.

Ook beeldende kunst komt aan bod: er zijn foto's te zien met het thema 'verboden vruchten', Josj van Berkel toont videoclips, Toon Stalpers exposeert zijn schilderijen en Jan de Hoogh van kunstenaarscollectief Kunstlicht '99 presenteert een beeldende installatie over de boekenweek.

Als kers op de taart zullen verschillende auteurs hun boeken signeren. Vanaf 21.30 uur nemen onder meer Simone van der Vlugt, Frank van Pamelen, Trudy van Rooij en Sholeh Rezazadeh plaats in de foyer om hun lezers te ontmoeten.

KAARTEN

Het jaarlijkse boekenfeest wordt georganiseerd door stichting Boek&Bal Boxtel met ondersteuning van boekhandel Bruna, The Read Shop, bibliotheek De Meierij, Vrienden van Podium Boxtel, Podium Boxtel, drukkerij Tielen, binderij Hexspoor en de gemeente Boxtel.

Het Boek&Bal vindt zaterdag 25 maart vanaf 20.00 uur plaats in Podium Boxtel aan de Burgakker. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te koop via www.podiumboxtel.nl en bij Hebbes aan de Markt, Jumbo in winkelcentrum Oosterhof, Bloemsierkunst Marimba aan de Van Beekstraat en bij drogist Bewust Beter aan de Nieuwstraat in Liempde.

Kijk voor meer informatie op: www.podiumboxtel.nl of op facebook.com/boekenbalboxtel.