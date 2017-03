Communicanten dineren met ouderen

Ieder jaar kiezen Boxtelse kinderen die in de Heilig Hart Parochie hun communie doen een goed doel uit waar ze zich voor inzetten. Gisteren trakteerden de communicantjes in samenwerking met stichting Met je hart eenzame ouderen op een zelfgemaakt diner in de aula van de Angelaschool. 23 leerlingen van de Prinses Amaliaschool, Angelaschool en Molenwijkschool hadden - uiteraard met wat hulp van papa en mama - een keur aan overheerlijke hapjes voorbereid. Die serveerden ze zelf uit aan hun gasten.

Jong en oud genoot zij aan zij van al het lekkers en kletste honderduit met elkaar. Zo vertelden sommige ouderen over hun eigen communie, soms wel tachtig jaar geleden. Natuurlijk werden er óók recepten uitgewisseld.

Zalmwraps, pastasalade, cakejes en bladerdeeghapjes: de ouderen kwamen niets te kort. ,,Ik heb gevulde eieren gemaakt. Ik hoop dat het ze smaakt, want ik vind ze zelf heerlijk", vertelde Faes Langerwerf (7). Thomas van Engelen (7) trakteerde op gazpacho, een koude tomatensoep. ,,Ik wil onze gasten vooral een mooie dag bezorgen", zei hij. Daniek van den Tillaart (7) had toetjes met mon chou en bastognekoekjes bereid. ,,Oudere mensen kunnen niet meer zo vaak ergens naartoe. Ik hoop dat ze een fijne middag hebben zo." De communicant vindt de aanloop naar de heilige communie best spannend. ,,Want dan krijg ik voor het eerst de hosti."

Pastoor Jacques Grubben was verguld met het initiatief. ,,Zo laten de scholieren zien dat ze hart hebben voor anderen. In de kerk staat delen centraal. Hier nu ook, door te delen met mensen die wellicht wat eenzaam zijn. Leuk, want zo leert jong en oud elkaar kennen."

De kinderen doen 14 mei hun communie in de Sint-Petrusbasiliek. In totaal ontvangen 65 scholieren dit jaar hun eerste communie. Een deel daarvan is afkomstig uit de Poolse gemeenschap. ,,Die krijgen hier hun voorbereiding, maar de meesten doen hun communie uiteindelijk in Polen", aldus Grubben. (Foto: Albert Stolwijk).