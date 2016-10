Boxtelse kinderen nemen single op

'Let The Children Play'. Dat is de titel van de eerste single die deze week onder de paraplu van The Star Company wordt opgenomen in studio Apollo-98 van Roel Jongenelen en Inge van den Biggelaar. Een groep getalenteerde kinderen uit Boxtel zingt de teksten, neemt een videoclip op en volgt danslessen. Uiteindelijk gaan de kinderen samen de bühne op voor een spetterend concert.

The Star Company is een halfjaarlijks terugkerend project gericht op kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar. ,,Kinderen van alle rangen en standen kunnen hieraan deelnemen", legt zangeres Van den Biggelaar uit. De eerste lessen zijn inmiddels gestart. De zang- en acteerlessen en mental coaching worden in Boxtel en Liempde gegeven door Van den Biggelaar en Jongenelen. De danslessen vinden plaats bij Tiga in Boxtel en staan onder leiding van twee dansdocenten. ,,De kinderen gaan samenwerken en nemen een lied op in muziekstudio Apollo-98 in Boxtel", aldus Van den Biggelaar. ,,Tevens zullen ze acteren en zingen in de bijbehorende videoclip."

Aan het huidige initiatief van The Star Company is een goed doel verbonden. Dat is stichting Het Vergeten Kind. Het slotconcert wordt samen met verschillende Boxtelse bedrijven opgezet.