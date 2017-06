Bliksem velt boom in Mijlstraat

De storm die donderdagavond over de regio Boxtel raasde, liet zijn sporen na. In de Mijlstraat werd een boom omstreeks 18.30 uur compleet gespleten door blikseminslag.

Na de immense klap versperde de boom de rijbaan en vernielde daarbij enkele takken van omringende bomen. Er raakte niemand gewond. De brandweer werd opgeroepen en zorgde ervoor dat de rijbaan weer toegankelijk was voor verkeer. Met een motorkettingzaag werden de gespleten takken van de boom in kleine stukken gezaagd en in de berm gelegd. Het overgebleven restant wordt later door de gemeente verwijderd. Nabij de boom kwam op verschillende plaatsen vocht omhoog. Vermoedelijk is door de deun het riool beschadigd. (Foto: Sander van Gils).