BIN - site offline na data - lek

Op de foto: Nu de anonimiteit van tipgevers niet kan worden gewaarborgd, is de website van het Buurt Informatie Netwerk tijdelijk offline. (Afbeelding: gemeente Boxtel).

Het in januari van dit jaar gelanceerde Buurt Informatie Netwerk (BIN), waarin burgers anoniem verdachte situaties kunnen melden, is getroffen door een data-lek. Van een aantal aangesloten mensen in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn, tegen de afspraken in, de e-mailadressen bekend geworden bij de BIN-coördinator. ,,Heel wrang", concluderen beide burgemeesters, Mark Buijs en Jan Pommer.

Vrijdagmiddag werd bekend dat de Boxtelse en Gestelse website van het Buurt Informatie Netwerk uit de lucht zijn gehaald. Burgemeester Buijs van de gemeente Boxtel en zijn collega Pommer van Sint-Michielsgestel betreuren de softwarefout. ,,Wanneer je als inwoner iets ziet dat niet in de haak is, is het van groot belang dat je dit anoniem kunt melden. Dan is het wrang als er juist in een website die daarvoor in het leven geroepen is, een data-lek zit."

Voor zover bekend is er met de anonimiteit van tipgevers naar de politie toe niets fout gegaan, stellen de burgemeesters. ,,Desondanks vinden wij en ook de politie dat de veiligheid van het BIN-netwerk nooit ter discussie mag staan. Daarom hebben we besloten de websites offline te halen tot een andere leverancier voor ons een goed beveiligde nieuwe site heeft ingericht."

De e-mailadressen van mensen die zich aangemeld hadden voor het BIN-netwerk zijn 'veilig gesteld'. ,,We hopen in november een doorstart te maken met ons BIN-netwerk. Want veiligheid is van ons allemaal, daar hebben we ook de ogen en oren van onze inwoners hard voor nodig", aldus Buijs en Pommer.

In de tussentijd kunnen een anonieme tip over criminaliteit worden doorgegeven via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800-7000.