BHC - kanjers pakken zilver op 'Skills The Finals'

Tolga Ceylan, Mehmet Atalay en Nick van Esch hebben vorige week in de RAI in Amsterdam de tweede prijs behaald tijdens Skills The Finals. In een deelnemersveld van 345 vmbo-scholieren pakten de drie eindexamenleerlingen van het BHC het zilver. Met hun team Brabant Bulls legden ze bovendien beslag op de eerste plaats.

Enkele weken geleden kwalificeerden Tolga, Mehmet en Nick zich al voor de landelijke eindstrijd. Ze lieten tijdens de Brabantse finale zien over veel vakmanschap te beschikken en bovendien prima te kunnen samenwerken als team. Ze werden al feestelijk onthaald op school en dat gebeurde deze week natuurlijk weer.

Tijdens Skills The Finales werd gestreden in elf categorieën. De drie Boxtelse scholieren kwamen uit op het vakgebied Economie en Ondernemen. Andere vakgebieden waren onder meer voertuigentechniek, ict en tuinaanleg. In de finale in Amsterdam werden ze alleen overtroffen door leeftijdsgenoten van het Clusius College in Alkmaar.