Best Football Friends voetballen in Liempde

Op de foto: Spelmoment uit het BFF-duel tussen meiden van De Vorsenpoel uit Boxtel en vriendinnenteam Smileys uit Liempde. De Boxtelse voetbalsters gingen er met de zege vandoor: 7-0. (Foto: Albert Stolwijk).

Zo veel mogelijk meisjes laten bewegen. Dat was het belangrijkste doel van Best Football Friends (BFF), een project in opdracht van de provincie Noord-Brabant. In Liempde werd vrijdagavond op de velden van voetbalclub DVG een van de 29 BFF-toernooien gespeeld.

Dertig Brabantse gemeenten doen mee aan het project, dat verbonden is aan het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal dat in Nederland wordt gehouden. Van 16 juli tot en met 6 augustus wordt door zestien landenteams gespeeld in stadions in onder meer Tilburg en Breda.

De doelgroep van BFF is meisjes tussen de 10 en 14 jaar. Het doel is dat ze met hun beste vriendinnen gaan voetballen en plezier maken. S[portwethouder Herman van Wanrooij toonde zich eerder al blij met de komst van het BFF-toernooi naar Liempde. ,,Als gemeente ondersteunen we de doelen van de BFF-toernooien natuurlijk van harte. Mooi dat alle meisjes in onze dorpen, en ook daarbuiten, op deze manier de mogelijkheid hebben om op een leuke manier in beweging te komen en hopelijk ook te blijven. Ik wens ze heel veel succes en ik hoop het team uit Boxtel terug te zien in de finale."

Lees een uitgebreide reportage in de edities van Brabants Centrum van 16 en 18 mei.