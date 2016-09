Agrofoodpluim voor Herenboeren

Op de foto: Gedeputeerde Annemarie Spierings reikte donderdagochtend de Agrifoodpluim uit aan Geert van der Veer van Herenboeren. (Foto: Peter de Koning).

Boxtelaar Geert van der Veer nam in 2014 het initiatief voor Herenboeren: een coöperatie die een boerderij koopt en een boer in dienst neemt die in de voedselbehoefte van de herenboeren kan voorzien. Herenboeren Wilhelminapark timmert momenteel hard aan de weg. Het initiatief is niet onopgemerkt gebleven in de rest van Nederland. Donderdagochtend ontving het bestuur van Herenboeren Wilhelminapark de Brabantse gedeputeerde Annemarie Spierings op het Wilhelminapark. Zij reikte de Agrofoodpluim uit.

De Agrofoodpluim is een maandelijkse aanmoedigingsprijs voor innovatieve Brabantse ondernemers die een bijdrage leveren aan veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen. Van der Veer ziet de Agrofoodpluim als een mooie bekroning op het werk dat verricht is. Hij nam de prijs in ontvangst. ,,Iemand moet dat doen, maar voor mij is de prijs voor alle gezinnen die 'ja' hebben durven zeggen tegen Herenboeren. Zij verdienen die pluim."

