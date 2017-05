Vogelbescherming Nederland heeft de tweede week van mei uitgeroepen tot Nationale Vogelweek. In het hele land worden activiteiten georganiseerd. Zo ook in Liempde, waar het publiek woensdag 10 en vrijdag 12 mei van 18.00 tot 21.00 uur welkom is in het nieuwe bezoekerscentrum aan de Hoevedreef 2 in de buurtschap Kasteren. Vooral voor kinderen valt er veel te zien en te beleven. De toegang is gratis.