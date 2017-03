Aanleg glasvezel in Boxtel op stoom

Op de foto: Medewerkers van Van Gelder Telecom waren vorige week in de berm van de Keulsebaan op bedrijventerrein Ladonk bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk voor het buitengebied van Boxtel en Liempde. (Foto: Annelieke van der Linden).

Negentig kilometer. Zo groot is de omvang van het nieuwe glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Boxtel. Medewerkers van Van Gelder Telecom zijn na carnaval gestart en inmiddels ligt er acht kilometer glasvezel in de bermen. ,,We komen op stoom. Op piekmomenten zijn veertig tot vijftig mensen aan het werk in de gemeente", aldus projectleider Gerard Kroes van Van Gelder.

De aanleg loopt voorspoedig. Omwonenden krijgen een week voordat we in een straat van start gaan, een brief, zodat ze op de hoogte zijn van de werkzaamheden. Momenteel heeft 55 procent van de huishoudens zich aangemeld bij Mabib, de organisatie die ervoor zorgt dat bedrijven en particulieren worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Daar komen wekelijks mensen bij. Aanmelden is mogelijk tot 1 mei, daarna vallen de aansluitingskosten fors hoger uit. Mocht 70 procent van de huishoudens in het buitengebied overstag gaan, dan krijgen deelnemers 250 euro retour.

Naar verwachting gaat ook het buitengebied van Sint-Michielsgestel beschikken over sneller internet. De gemeente heeft donderdag 23 maart een convenant getekend met Mabib. Het bedrijf gaat alle adressen in het buitengebied zonder coaxaansluiting een aanbod doen voor snel internet.