'Sluitende begroting met volop kansen'

Daags nadat het kabinet op Prinsjesdag in Den Haag de rijksbegroting presenteerde, maakte het college van B. en W. van Boxtel háár plannen voor 2017 bekend. Wethouder Herman van Wanrooij (Financiën) zei trots te zijn op zijn sluitende begroting: ,,Om het gemeentelijke huishoudboekje volgend jaar sluitend te krijgen, hoeven de lokale lasten voor een gemiddeld huishouden niet meer te stijgen dan de inflatiecorrectie van 1,5 procent. De tarieven voor afvalstoffen- en rioolheffing ongewijzigd.

Vorig jaar hield Boxtel 1,5 miljoen euro over en dat bedrag wordt aan de algemene reserve, het spaarpotje van de gemeente, toegevoegd. De verwachting is bovendien dat door een toevoeging van de nettomeevaller van 1,5 miljoen vanuit het jaarresultaat 2015 aan de algemene reserves (de spaarpot van de gemeente), deze in 2019 weer op het door de gemeenteraad beoogde peil zal zijn. Met de het nieuws van Prinsjesdag hoopt wethouder Van Wanrooij stilletjes een jaar eerder de reserve weer op niveau te hebben, zo meldde hij.

De begroting biedt volgens burgemeester Mark Buijs volop mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontplooien en ambities waar te maken.