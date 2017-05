Op de foto: Joe Porreca (met grijze jas), Piet Snijders (met vlag) en Sybilla Buisman onthulden tijdens dodenherdenking een nieuw monumentje voor onbekende strijders die het leven lieten in Boxtel. (Foto: Henk van Weert).

Op het Heilig Hartkerkhof, waar diverse militaire- en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog liggen begraven, is donderdag 4 mei tijdens dodenherdenking een monumentje van natuursteen geplaatst. Daarop staat één naam, symbool voor onbekende strijders die in Boxtel het leven lieten in de strijd voor vrede en vrijheid. Het is de naam van de Amerikaanse jachtpiloot Daniel B. Nazzarett, die in februari 1944 boven de buurtschap Tongeren met zijn toestel werd neergeschoten door de Duitse bezetter.