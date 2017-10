'Liempde pakt Uit' met drie dagen feest

Op de foto: Gedeputeerde Johan van den Hout gaf drie jaar geleden het startsein voor de renovatie van de boerderij aan de Barrierweg. Zaterdag is hij weer terug om het bezoekerscentrum te openen. (Foto: Peter de Koning).

Liempde heeft er vanaf dit weekend officieel een bezoekerscentrum bij: D'n Liempdsen Herd wordt geopend voor het publiek. Reden voor de Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) het driedaagse evenement 'Liempde pakt Uit' op poten te zetten. Vrijdag 6 oktober vond al een symposium plaats voor genodigden, zaterdag 7 oktober is een speciale opening voor de vrijwilligers en genodigden van D'n Liempdsen Herd en zondag 8 oktober is het publiek welkom in het bezoekerscentrum.

Zaterdag is de opening voor iedereen die betrokken was bij het mogelijk maken van D'n Liempdsen Herd. Meer dan tweehonderd vrijwilligers hielpen mee aan de restauratie. De boerderij is zaterdag feestelijk ingepakt met een groot lint. Om 15.00 uur knippen gedeputeerde Johan van den Hout en burgemeester Mark Buijs het lint door waarna genodigden een kijkje kunnen nemen.

De activiteiten op zondag starten om 12.00 uur met de opening van het ganzenbordspel op de kioskvloer door wethouder Peter van de Wiel. D'n Liempdsen Herd is de hele middag geopend. Achter de monumentale boerderij is een feesttent opgezet. Daar wordt onder meer een taart van enkele vierkante meters groot aangesneden. Zolang de voorraad strekt is er voor iedere bezoeker een gratis punt. Bovendien helpen veel Liempdse verenigingen en muziekgroepen diverse activiteiten te ontplooien in het dorp; door het gebied is een wandelroute uitgezet langs diverse SPPiLL-projecten waar van alles te doen en te proeven is.