Floor Schöder maakt voor MEP het tweede doelpunt in sportpark Molenwijk.

MEP-teams sluiten hockeycompetitie winnend af

di 4 jun, 10:00

Beide vaandelteams van de Boxtelse hockeyclub wonnen zondag hun laatste competitiewedstrijd van het seizoen. De vrouwen klopten in eigen huis IJsseloever met 4-1. De mannen sloten af met een galavoorstelling voor eigen publiek tegen Oss (8-3) en passeerden de magische grens van 100 doelpunten voor.

De wedstrijd van de hockeysters stond in het teken van afscheid. Liefst zes speelsters en de coach waren voor het laatst actief op Boxtelse bodem. ,,We begonnen nerveus en ongeconcentreerd”, aldus manager Margriet van Aert, ,,maar daarna werden we dominant en kregen veel kansen.” Evan Numan en Floor Schröder zorgden voor een verdiende 2-0 ruststand.

VEEL VERTREKKERS

De vertrekkende Isis Willegendael zorgde in de tweede helft persoonlijk voor de derde en vierde treffer alvorens de gasten uit IJsselstein met hun verdiende eretreffer de eindstand bepaalden op 4-1. Naast Willigendael namen ook Lize Welvaarts, Chris Thewessen, Guusje Thewessen, Eva Numan en Peppe van Gent afscheid van de Boxtelse hoofdmacht. Van Gent vertrekt volgend seizoen naar landskampioen Den Bosch.

Ook coach Rein Scheenstra maakt een reuzestap. Hij is volgend seizoen actief bij de mannen van Nijmegen die naar de hoofdklasse promoveerden. Volgens Scheenstra kan MEP volgend seizoen met aanwas uit de eigen jeugd met succes voortbouwen op de basis die de afgelopen jaren is gelegd.

BLIKSEMSTART

De Boxtelse hockeymannen lieten er zondag geen gras over groeien. De ongeslagen kampioen stond binnen twee minuten al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Sam Verzijden en Jan Julius Klumper. Nadat Oss uit een strafcorner 2-1 scoorde, leek het weer een wedstrijd te worden. Dat was echter van korte duur, want direct daarna zorgden Verzijden en Rein Scheenstra voor de 4-1 ruststand.

In de tweede helft ging MEP gewoon door en het thuispubliek werd bij vlagen getrakteerd op oogstrelend hockey. Pepijn van Thiel scoorde fraai de 5-1 en daarna hield het publiek de adem in. De teller stond immers op 99 en zou die honderdste goal nog vallen? Teun Langenhoff liet zich het buitenkansje van de strafbal niet ontnemen en scoorde feilloos de 6-1 én de honderdste goal van het seizoen. Bart Postema en opnieuw Pepijn van Thiel maakten nummer zeven en acht. Oss zorgde door twee strafcorners voor de 8-3 eindstand.

De mannen van MEP kijken terug op een buitengewoon succesvol seizoen. Ongeslagen kampioen met een ongekend gemiddelde van meer dan 4,5 gescoord doelpunt per wedstrijd. Drie spelers zijn er het volgend seizoen niet meer bij. Stijn Dirks, Rein Scheenstra en Kasper Vugts nemen met dit sportieve hoogtepunt afscheid. Ook assistent Martin Flemminks Smid stopt na dit droomseizoen. Komende maand worden de hockeyvelden in sportpark Molenwijk vernieuwd en het volgend seizoen acteren de Boxtelaren met een spiksplinternieuw veld in de overgangsklasse eindelijk weer op landelijk niveau.