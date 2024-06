Driebanders ’t Ivoor naar halve finale NK

ma 3 jun, 15:01

Het eerste driebandenteam van biljartvereniging ’t Ivoor heeft zich zaterdag in de eigen accommodatie aan de Voetboog geplaatst voor de halve finale van de strijd om de Nederlandse titel in de derde divisie op de grote tafel.

Louis van der Meijden, Ton Rovers, Wilbert van der Heijden en Wim van der Sande klopten in een drukbezocht biljartcentrum Sprundel met 6-2.De halve finale is zaterdag 8 juni tegen Rietlander uit Spijkenisse. De wedstrijd wordt gespeeld in Rosmalen. Bij winst speelt het team een dag later de finale. Ook in Rosmalen.

Tegen Sprundel was het lange tijd spannend. Na de partijen van Van der Sande en Van der Heijden stond er een gelijke stand op het bord. Eerstgenoemde verloor zijn partij dik met 25-13 in 41 beurten. Teammaat Van der Heijden won wel: 25-19 in 36 beurten. De tweede sessie moest derhalve de beslissing brengen. Louis van der Meijden (30-25 winst in 49 beurten) en Ton Rovers (30-21 zege in 40 beurten) brachten het treffen tot een goed einde: 6-2 zege derhalve en een plaats in de halve finale.

PROMOTIE

Doordat ’t Ivoor de reguliere competitie in de derde divisie eerder als winnaar heeft afgesloten, promoveert het team automatisch naar de landelijke tweede divisie.