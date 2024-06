Boxtel neemt eerste horde in nacompetitie

ma 3 jun, 13:00

Op een zonovergoten middag in Aalst vond een enerverende nacompetitiewedstrijd plaats tussen DVS en RKSV Boxtel. In een wedstrijd die bol stond van spanning en sensatie, trokken de bezoekers uiteindelijk aan het langste eind: 2-1.

Vanaf de aftrap werd het snel duidelijk dat Boxtel goed voorbereid was. Al vroeg opende Owen Kemps met de linkervoet de score via een prachtige draai. DVS werd voor het eerst gevaarlijk in de 22e minuut nadat de Boxtelse verdediging niet adequaat optrad.

Na een halfuur spelen liep Mitchell Vogels na een kopduel een wond op waardoor hij het restant van de wedstrijd met een ‘tulband’ uitspeelde. Niettemin bleef hij ook in de tweede helft de rots in de branding achterin.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat DVS het betere van het spel had met veel balbezit. Toch verzuimden de gastheren echt gevaarlijk te worden. Mede hierdoor stond Boxtel onder druk en leek het elftal naar de rust te snakken.

TERUGDRINGEN

De tweede helft vertoonde hetzelfde spelbeeld met een aanvallend DVS en een teruggedrongen Boxtel. Toch vergrootten de bezoekers in de 56e minuut hun voorsprong. Kemps veroverde de bal en zette met een steekpass Lars van Hamond aan het werk. Deze gebruikte zijn lichaam goed om een tegenstander af te houden en passeerde vervolgens op sublieme wijze de keeper om de 0-2 binnen te werken.

Na deze treffer volgden in beide kampen een aantal wissels. Even later volgde een penibele situatie voor het Boxtelse doel, waarbij Jaap Arts een prima redding verrichtte. Toch was hij even later kansloos toen DVS met een bekeken schot in de hoek voor de aansluiting tekende.

DVS drong steeds meer aan waardoor ruimte ontstond voor de bezoekers. Van Hamond en Kemps konden twee fraaie kansen echter niet verzilveren en konden de in groten getale meegereisde supporters niet nogmaals juichen.

Pas na een zenuwslopende blessuretijd van vijftien minuten liet de arbiter uiteindelijk het eindsignaal horen.