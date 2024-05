Biljarters ‘t Ivoor naar finale Nederlands kampioenschap

De kaderspelers van ‘t Ivoor hebben zich het afgelopen weekeinde geplaatst voor de finale van de strijd om het Nederlands kampioenschap. Henry van Dijk, Martien van de Tillaart, Harm van de Laar en Ton Rovers bleven het combinatieteam uit Groningen, Friesland en Drenthe nipt voor.

Kader is een moeilijke discipline binnen de biljartsport. Alleen zeer geoefende spelers beheersen deze technische variant. Het Boxtelse team behoort tot de Nederlandse top, zo blijkt uit het behalen van de finale van het NK. De eindstrijd is 8 en 9 juni in Doetinchem.

Het was lang spannend in het biljartcentrum van ‘t Ivoor aan De Voetboog. De laatste partijen in de wedstrijd tegen de concurrent uit de noordelijke provincies moesten de beslissing brengen. Die gingen weliswaar beide verloren, maar dat bleek uiteindelijk niet fataal. Met het verschil van één puntje pakte ‘t Ivoor de eerste plaats en het recht om deel te nemen aan de finale in Doetinchem. Honky Tonk uit Brielle (waarvan ’t Ivoor met 5-4 won) en Pelikaan Zutphen (dat met 9-0 werd verslagen) werden respectievelijk derde en vierde.

HOOGSTE GEMIDDELDE

Aan Boxtelse kant won Ton Rovers als enige alle drie zijn partijen. Voor zijn beste had hij elf beurten nodig, met een moyenne van 12.000. Henry van Dijk scoorde het hoogste gemiddelde. Hij won een partij in vijf beurten met een moyenne van 36.000. Ook Martien van de Tillaart toonde met een partij in zeven beurten (gemiddelde 32.857) zijn klasse. En dat deed ook Harm van de Laar. Die had voor een van zijn wedstrijden ook zeven beurten nodig (gemiddelde 27.142) en legde daarin een fraaie serie van 106 op de tafel.