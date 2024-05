Taekwondoka’s TS Dekker en DCB doen nodige ervaring op in Alphen aan de Rijn

Leden van de sportscholen TS Dekker en Defence Center Boxtel (DCB) togen zaterdag naar Alphen aan de Rijn voor een internationaal toernooi. Daar toonden de taekwondoka’s hun technieken en werden een flink aantal medailles behaald.

Tijdens de ITF Open 2024 was Taekwondoschool (TS) Dekker met vijf leden aanwezig. Daarvan wist Bret Termeer een gouden plak te halen op het onderdeel verspringen en zilver bij het sparren. Saja Zahraoui had het met haar sparringpartners zwaar te verduren, maar wist alsnog knap de tweede plek te veroveren in het eindklassement.

Romy Boogaard toonde haar vaardigheden bij tuls en viel net buiten de prijzen, ze werd vierde. Dat gold ook voor Arash Rasekh en Kaj van de Meulengraaf. Hoewel beide heren hard knokten eindigden zij respectievelijk op de vierde en vijfde plaats. Voor Kaj was dat een goede prestatie omdat hij voor het eerst deelnam in de categorie 18 tot 35 jaar tot en met de zesde dan. Zijn tegenstand en eindklassering zorgden voor de nodige ervaring.

FLYING TECHNIC

Namens DCB stonden acht leden op de mat in Alphen aan de Rijn. Zij namen onder meer deel aan het onderdeel flying technics. Daarbij moet de taekwondoka springen, een plankje raken en weer goed landen. Belangrijk daarbij is ook het groeten van de scheidsrechter uit respect.

De leden van DCB hebben de afgelopen weken extra getraind op deze techniek. Het zorgde voor een zilveren medaille voor Dion Seevarajah en brons voor Daoud Qoubbane.

Daarnaast werd ook deelgenomen aan de bekende onderdelen binnen het taekwondo. Seevarajah wist daarbij het best te scoren op tuls en haalde goud. De eerste plaats was ook voor Lena Andrzejewski bij het sparren. Op dit onderdeel haalde Lorenzo van Riel zilver.

De overige deelnemers van DCB, Jinthe Poot, Khan Lukaic, Kacper Andrzejewski en Dylan Seevarajah, vielen ondanks hun inspanningen net buiten de prijzen.

Coaches Atmane Qoubbane, Kevin van Weert en Dado Lukaic zijn trots op de resultaten van hun pupillen en steunden hen tijdens alle wedstrijden.