Tabitta-turnster Ninthe tweede van Oost-Brabant

1 uur geleden

Junior-turnster Ninthe Scheffer behaalde zondag een knappe prestatie. Zij veroverde het zilver tijdens de regiofinales voor Oost-Brabant in Valkenswaard. Ook andere leden van gymnastiekvereniging Tabitta lieten fraaie dingen zien.

De gymnaste van de Boxtelse vereniging zette in al haar oefeningen een stabiele prestatie neer: telkens viel de score hoger uit dan een elf waardoor ze eindigde op een puntentotaal van 45,050, genoeg voor de tweede plek in het eindklassement.

Naast Ninthe deden er nog zeven andere clubleden mee aan de regiofinale. Cailynn Langenhuijsen zette zondag haar beste seizoenprestatie op balk neer, waarmee ze zesde werd. De jeugdturnster die uitkomt in de tweede divisie, toonde daarnaast nog een knappe tsukahara op sprong (vijfde). Allround eindigde ze als negende in een sterk deelnemersveld. Leeftijdsgenoot Maeve Daniëls komt uit in dezelfde klasse. Ondanks dat ze aan het terugkrabbelen is van langdurige knieblessurers, liet zij prachtige spagaatoefeningen op vloer zien en was ze de enige die een handstand deed op brug. Maeve werd knap veertiende.

Pupillen Pleun Wijn en Lynn Daniëls turnden zaterdag de sterren van de hemel. Zij waren aan elkaar gewaagd en werden respectievelijk zevende en achtste. Pleun was goed op alle vier de toestellen en deed op brug voor het eerst alle elementen achter elkaar. Op dat onderdeel werd ze vierde. Lynn excelleerde op vloer en werd daarop tweede. Pupil Fiene Wijn liet zien enorme stappen te hebben gemaakt op vloer. Zij werd negentiende.

ÉÉN HAND

Opvallend was de prestatie van de aan haar pols geblesseerde pupil Nikkie Schalkx. Zij turnde maar een halve wedstrijd, maar deed veel van haar oefeningen met één hand. Pupil Julia van de Wal was dapper in haar keuze voor een brugoefening met een hoge moeilijkheidsgraad. Dit werd beloond: ze turnde een zogeheten kip op de hoge ligger. Dankzij nette uitvoeringen op balk en vloer eindigde ze als negende van de 28 deelnemers.