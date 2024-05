Irene sluit de competitie af met een nederlaag

ma 27 mei, 07:04

In de wetenschap dat zondag 2 juni de eerste wedstrijd om promotie moet worden gevoetbald trad Irene met een sterk gewijzigd elftal aan in en tegen Odilliapeel en verloor.

Stan Versantvoort en Rody van Gaal kregen rust omdat ze op vier gele kaarten stonden, Levi van Rooij en Kay van de Sande bleven met een lichte blessure aan de kant en de langdurig geblesseerden Jurrian Schellekens, Bart Bressers, Thomas Vorstenbosch, Gijs Voets en Owen van Lith speelden uiteraard ook niet.

Met vier spelers uit de JO19 speelden de Gemondenaren ondanks het verlies een meer dan acceptabele wedstrijd. De bezoekers kregen de beste kansen maar de afwerking liet te wensen over. Odilliapeel had wat meer fortuin in de afronding. Halverwege de eerste helft scoorde de thuisploeg de 1-0 in de korte hoek. De 2-0 in de tweede helft kwam door een van richting veranderd schot. Vijf minuten voor tijd zette Ferdy van Zon met een hard schot de 1-2 op het scorebord. Daar bleef het bij. Zondag 2 juni bezoekt Irene Koningslust. De wedstrijd in de nacompetitie begint om 14.30 uur.