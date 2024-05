HGF United wint de Boxtelse zaalvoetbaltitel

wo 22 mei, 07:16

De zaalvoetbalteams Café ‘t Geveltje en HGF United vochten vrijdag in sportcomplex De Braken een spannende strijd uit. Zij bepaalden wie Boxtels kampioen werd. HGF United kwam met 7-3 als winnaar uit de bus.

De jaarlijkse Boxtelse zaalvoetbalcompetitie kent twee speeldagen: maandag en zaterdag. Café ‘t Geveltje voerde de ranglijst van de zaterdagcompetitie aan, HGF United van de maandag. Die twee ploegen troffen elkaar in de finale. Onder het toeziend oog van de nodige toeschouwers hielden de teams elkaar met name in de eerste helft behoorlijk in evenwicht. Ze kregen fraaie kansen, maar de doelmannen waren de aanvallers vaak de baas met puike reddingen.

Gaandeweg bleek HGF technisch beter. ‘t Geveltje deed er alles aan om de tegenstander van scoren te weerhouden. Dat lukte ook lang. Halverwege de eerste helft kwam de maandagkampioen dan toch op voorsprong. Die hield echter niet lang stand. Uit een snelle uitval viel de gelijkmaker. Bij een stand van 1-1 gingen de ploegen rusten.

WISSELTROFEE

Na de pauze eenzelfde spelbeeld. HGF domineerde steeds meer en boekte uiteindelijk een 7-3 overwinning. De uitslag doet vermoeden dat die ploeg makkelijk won, maar dat was zeker niet het geval. Het team is wel de verdiende winnaar. Tijdens de prijsuitreiking ontving de Boxtels kampioen de wisseltrofee, de Keistamper geheten.