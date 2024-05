Rugbyers Ducks voorkomen degradatie

di 14 mei, 09:36

Rugbyploeg Ducks/Oysters is ontsnapt aan degradatie uit de derde klasse. Het combinatieteam met spelers uit Boxtel en Oisterwijk won in de nacompetitie van The Dukes uit Den Bosch. De Boxtelse rugbyvereniging maakte deze week bekend dat de samenwerking met Oysters volgend seizoen wordt doorgezet.

De wedstrijd trok toeschouwers uit Den Bosch, Oisterwijk en Boxtel. Het werd dan ook een spannend duel met als motto alles of niks. De winnaar zou derde klasse gaan spelen en de verliezer mag weer een niveautje lager spelen.

In sportpark Den Wielakker had de thuisploeg een valse start. De bezoekers scoorden razendsnel en namen een 0-5 voorsprong. Al snel zette Ducks/Oysters met de voorwaartsen een aanval op die door winger Marcel van de Velden werd bekroond met de gelijkmaker: 5-5.

The Dukes namen toch weer een voorsprong: hun sterke jongens creëerden een gat in de defensie en brachten de scoren op 5-12. De thuisploeg gooide het nog meer op de aanval, al snel met succes. Een doorbraak van hooker Remco Vaes kreeg vervolg dankzij mooi combinatiespel van Teun Soederhuizen met aanvoerder Pim van Esch. Laatstgenoemde scoorde de try en benutte de conversie: 12-12.

SCRUM

Kort voor rust forceerde Ducks/Oysters een scrum vlak voor de try lijn van The Dukes. Nummer acht Max van der Vleuten pakte de bal op en speelde hem op het juiste moment af aan zijn Oisterwijkse ploeggenoot Lucas Pol: 17-12.

Na het inbrengen van een aantal verse krachten, leken de gastheren in de tweede helft een betere conditie te hebben van de Bosschenaren. The Dukes werden voornamelijk vast gezet op eigen helft en Ducks/Oysters was meestal in bezit van de bal.

Maar de gasten lieten zien uitstekend te kunnen verdedigen. Maar tien minuten voor tijd viel dan toch de beslissing. Uitblinker Soederhuizen vond een gat in de Bossche defensie. Via een solo bepaalde hij de eindstand op 22-12.

MAURO SACCOMANI

Door de zege speelt Ducks/Oysters komend seizoen weer in de derde klasse. Het talent Mauro Saccomani speelde zijn laatste wedstrijd voor de Boxtelse vereniging: hij stapt helemaal over naar Oysters om zichzelf op een hoger niveau te ontwikkelen.

Tim Nouwens blijft komend seizoen trainer. De Boxtelse rugbyclub werkt ook volgend seizoen samen met de Oysters om er zeker van te zijn dat de selectie breed genoeg blijft.

Volgend jaar treft het combinatieteam in de derde klasse twee nieuwkomers: promovendus Wasps uit Nijmegen en Maastricht (gedegradeerd uit de tweede klasse).