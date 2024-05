,,We zijn een ongelooflijk sterke vriendenploeg en de sfeer in de spelersgroep is ongekend”

Het was een memorabele zondag voor de mannen van MEP. Onder fantastische omstandigheden en met groots machtsvertoon werd de titel in de eerste klasse en de promotie naar de landelijke overgangsklasse binnengehaald. Weert werd met 5-0 geklopt. De vrouwen van MEP speelden zondag met 1-1 gelijk tegen Zwart Wit uit Breda en staan keurig in het linkerrijtje.

De geest van clubicoon Harrie Delmée was zondag even terug bij MEP. De gelijkenis met de titel van 25 jaar geleden toen hij met de mannen naar de hoofdklasse promoveerde was treffend. Een zonovergoten kampioenschap met veel publiek en een zelfde ambiance. Spandoeken, sfeerverhogende trommels en toeters, blauwe rook en het huisorkest de Flodderbone.

Ook bondscoach Jeroen Delmée, zoon van Harrie, was zondag in Boxtel present. De film van het memorabele kampioenschap een kwarteeuw geleden, werd de helde dag in het clubhuis gedraaid. En net als Harrie Delmée destijds heeft ook de huidige MEP-coach Jaro van Eekelen enkele seizoenen nodig gehad om zijn doelstelling te verwezenlijken.

JEUGDPLAN

Voor de wedstrijd gaf de coach nog een voordracht voor de sponsors over de spelwijze van zijn ploeg en de randvoorwaarden voor tophockey bij de Boxtelse club. Voorwaarden die alleen mogelijk zijn geworden door de inspanningen van Jan Langerwerf, Freek Langenhoff en Eric Verboom. Toen MEP twaalf jaar geleden na enkele degradaties naar de tweede klasse dreigde af te glijden, stak dit drietal de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen. Zij ontwierpen een technisch kader waardoor MEP werd gered en stelden een jeugdplan op waarvan de vruchten nu worden geplukt.

De wedstrijd zondag werd één groot feest. Het was al direct duidelijk dat tegenstander Weert te zwak was om serieus tegenstand te bieden. De druk op het doel van de Limburgers was enorm en het was slechts een kwestie van tijd wanneer MEP afstand zou nemen.

Bram Schröder brak de ban en Sam Verzijden zorgde uit een strafcorner voor de 2-0 ruststand. Teun Langenhoff, Bram Schröder en Jan Julius Klumper bepaalden de eindscore op 5-0. Vooral de derde goal, met Klumper en Schröder in de hoofdrollen, was van ongekende schoonheid.

Reservedoelman Aaron Voogd kreeg in het vierde kwart zijn welverdiende speelminuten. Na het eindsignaal barstte en zeldzame ontlading los in sportpark Molenwijk. Met champagne, speciale kampioensshirtjes en badjassen werden de spelers en het begeleidingsteam door het euforisch publiek gehuldigd. Vuurwerk verhoogde de feestvreugde en blauw witte serpentines daalden neer op het hoofdveld van de hockeyclub. Een grandioos feest volgde. Iedereen was het erover eens dat MEP de terechte kampioen was. Bart Postema was het duidelijkst in zijn analyse. ,,We zijn een ongelooflijk sterke vriendenploeg en de sfeer in de spelersgroep is ongekend”, aldus de opkomende flankverdediger.

Zondag 26 mei spelen de mannen van MEP in Goirle. Dat wordt geen wedstrijd om des keizers baard. Die ploeg is namelijk nog volop in de race voor de tweede promotieplaats terwijl de Boxtelse hockeyers natuurlijk hun ongeslagen status willen handhaven. Afslag in Goirle om 14.45 uur.

Evenwicht

De vrouwen van MEP en Zwart Wit hielden elkaar zondag keurig in evenwicht. De partijen waren volledig aan elkaar gewaagd. Voor de keepsters was er weinig werk en het werd al snel duidelijk dat er niet veel doelpunten zouden vallen.

Het weinige gevaar kwam uit de strafcorners, maar de experimentele MEP-variant met de backhand pakte niet goed uit. De 0-0 ruststand was een juiste afspiegeling.

In het eerste kwart van de tweede helft hadden de gastvrouwen het moeilijk en was het een kwestie van overleven. Het aardige van de wedstrijd zat hem in het laatste kwart. De thuisploeg nam toen het initiatief over, maar vlak voor tijd kwam Zwart Wit op voorsprong en leek de wedstrijd gelopen. De bezoekers uit Breda gooiden de deur in het slot en zetten alles op de verdediging.

ORAKELEN

Coach Rein Scheenstra wisselde zijn keepster voor een veldspeelster om meer druk te zetten. Dat pakte goed uit. Uitgerekend Lenneke Schellekens tikte in de allerlaatste minuut de verdiende gelijkmaker binnen. Deze hockeyster orakelde in de rust dat ‘zij vandaag ging scoren’ en hield dus woord.

Door het gelijkspel behoudt MEP de kans op de doelstelling om in het linkerrijtje te eindigen. Zondag 26 mei spelen de Boxtelse hockeydames in Zeist tegen Phoenix, een directe concurrent voor plaats zes. Afslag om 12.45 uur.

Stand mannen eerste klasse

MEP 20-54 (k)

Goirle 20-47

Etten-Leur 20-46

Oss 20-37

Venlo 20-34

Geldrop 20-33

Nuenen 20-22

Geel-Zwart 20-21

Eindhoven 20-19

Hopbel 20-14

Best 20-12

Weert 20-6

Stand vrouwen eerste klasse

Warande 20-47

Hudito 20-36

DES 20-36

Fletiomare 20-30

Zwart Wit 20-29

MEP 20-27

Phoenix 20-27

Nieuwegein 20-25

Kromhouters 20-24

Etten Leur 20-19

IJsseloever 20-14

Berkel-Rodenrijs 20-13