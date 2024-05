RKSV Boxtel lijkt kans op titel weg te geven

1 uur geleden

RKSV Boxtel pas op de plaats in de jacht op het kampioenschap. De Munselpoeg was aan een opmars bezig, maar de zegereeks van vijf wedstrijden eindigde zondag na een gelijkspel tegen SVG in Tilburg. De kans om in de resterende twee competitiewedstrijden de koploper nog te passeren, is gering.

Beide ploegen kregen vlak na de aftrap diverse kansen. In korte tijd regen de Boxtelse gasten de nodige corners aaneen, maar een doelpunt bleef uit. SVG kwam na twintig minuten bijna op voorsprong: doelman Jaap Arts keek toe hoe een vrije trap op het aluminium belandde.

Even later kwamen de Tilburgers alsnog op voorsprong. De Boxtelse defensie ging niet geheel vrijuit toen SVG vlak voor rust via een uitbraak de 1-0 maakte. Hoewel de eerste helft zich kenmerkte door veelvuldig balverlies, onzorgvuldige passing en onrustig voetbal aan beide kanten, kwam RKSV Boxtel tegen de verhouding in op achterstand.

AAN DE GROND GENAGELD

Enkele minuten na rust verzilverde Jesse van Homelen een vrije trap op de rand van zestienmetergebied. De doelman van SVG stond aan de grond genageld toen de bal in de linkerhoek binnenviel: 1-1.

De gasten probeerden met man en macht een overwinning uit het vuur te slepen. Valentijn Waals kreeg nog de grootste kans om zijn ploeg aan de zege te helpen: na een dieptepass stormde hij alleen op de keeper af. In plaats van de bal breed te leggen op Gino Mauriks ging hij voor eigen succes en de bal kwam in het zijnet.

In de slotminuten kregen de Boxtelaren nog een indirecte vrije trap binnen het Tilburgse doelgebied. Die moest twee keer worden overgenomen omdat de SVG-verdedigers te vroeg uitliepen. Alle schoten belandden echter in de muur.

NACOMPETITIE

De voetballers uit Boxtel deden zichzelf te kort met de puntendeling. De Boxtelse formatie had op twee punten achterstand van Audacia, maar in plaats daarvan ziet zij de koploper uitlopen naar een voorsprong van vijf punten. Nummer twee HMVV staat nu drie punten los. Toch draait de Munselploeg een uitstekende tweede periode waardoor er nog kansen zijn op promotie via de nacompetitie.

Maandag 20 mei is de thuiswedstrijd tegen de Bocht ’80 uit Oirschot. Aftrap in sportpark Munsel: 14:30 uur.