Essche Boys verliest aansluiting met top na verlies bij Wilhelmina

22 minuten geleden

De Bossche spelers van Wilhelmina waren in de eerste speelronde van deze competitie de enigen die Essche Boys in eigen huis wisten te verslaan. Dat maakte het duel van zondag voor de Esschenaren op voorhand al lastig. De ploeg van trainer Marco de Haas verloor in Den Bosch met 3-1 en ziet de concurrentie uitlopen.

De wedstrijd begon voor Essche Boys goed dankzij een vroege voorsprong. Na een overtreding voor gevaarlijk spel kregen de blauw-witten een indirecte vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. Julio van Ginkel tikte de bal aan waarna Tim van Velthoven deze in de linkerhoek binnen kon schieten.

Na nog een goede, maar mislukte kans van de gasten, kwam Wilhelmina beter in haar positiespel en drong zij Essche Boys verder terug. Hoewel de verdediging goed stond, wist de thuisploeg in de 25e minuut toch langszij te komen. Middenvelder Jeroen de Jong kon de bal na een goede combinatie en dito voorzet Jong gemakkelijk binnen lopen.

Wat volgde was een onrustig Essche Boys dat vaak snel de bal weer kwijt was. Toch wist ook Wilhelmina geen echte mogelijkheden te creëren. In de 37e minuut schoot een Bossche middenvelder de bal vanaf zo’n dertig meter op het Essche doel. Keeper Bart Spooren verslikte zich in de stuit en zo werd het 2-1.

GELIJKWAARDIG

Bij aanvang van de tweede helft was het spelbeeld gelijkwaardig aan elkaar. Tot in de 62e minuut opnieuw een schot van lange afstand met hulp van de wind tussen de doellat en de Essche keeper Spooren binnen viel. Hiermee kwam Wilhelmina 3-1 voor.

De blauw-witten kregen nog enkele goede kansen, maar wat zij ook probeerden, de aansluitingstreffer viel niet meer. Door deze nederlaag ziet Essche Boys de concurrent voor de derde plek, BMC, dichterbij komen. Ook het gat met koploper ODC (tien punten) en nummer twee DVG (negen punten) wordt groter.

Zondag 14 april staat de belangrijke derby tegen ODC op het programma. Essche Boys verwacht een grote opkomst in eigen huis, waar de aftrap staat gepland voor 14.00 uur.