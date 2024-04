Judokajeugd Liempde schittert op regiotoernooi Den Dungen

1 uur geleden

Met dertien judoka’s was judoclub Liempde zondag prima vertegenwoordigd op het regiotoernooi bij Yushi Ghazi in Den Dungen. Allen behaalden een podiumplaats, drie werden kampioen.

Coaches Collin van Rooij en Mees Koster waren na afloop dan ook zeer tevreden met de prestaties op de matten. Vanwege het veelal aanvallend en vooral technisch judo was het ook voor het publiek een vermakelijke dag.

De concurrenten waren gedreven om te strijden voor de eerste plekken. Toch gingen drie Liempdse judoka’s met goud naar huis: Esmee Verdonk, Max Cusiel en Quinn van den Boer. Zilver was weggelegd voor Aaron Reuvers, Quin van de Wijdeven, Tobias Demiral, Eva Gerritsen en Joep Teklenburg. En met name voor deze laatste judoka was het een extra uitdaging. Joep was ingedeeld bij oudere tegenstanders, maar wist met technisch judo en wilskracht toch twee wedstrijden te winnen.