In een zinderend duel had MEP duidelijk moeite met Delta Venlo. Toch trokn de Boxtelse ploeg aan het langste eind. In het midden scoort Rein Scheenstra, die ook de Boxtelse hockeyvrouwen coacht.

Hockeyers MEP zorgen voor thriller in Molenwijk

1 uur geleden

De hockeyers van MEP doen duidelijk aan klantenbinding. Na een zinderende partij werd zondag met 5-4 gewonnen van Venlo. De Boxtelse lijstaanvoerder is nog altijd ongeslagen en ziet de titel wekelijks dichterbij komen. Het vrouwenelftal verloor – óók in sportpark Molenwijk - kansloos van koploper Warande uit Oosterhout (0-3) en zakt naar plaats acht op de ranglijst.

We lijden duidelijk aan kampioensstress, stelde MEP-coach Jaro van Eekelen. ,,We zijn bang om fouten te maken en gaan daardoor verkrampt hockeyen.” De Boxtelse hockeyers spelen de laatste weken met inderdaad wat minder overtuiging dan voor de winterstop. De beginfase was zondag voor de gasten uit Venlo. De Limburgers forceerden een serie corners. MEP pareerde die wel, maar de gevaarlijke manier van uitlopen roept toch vraagtekens op. De gastheren namen daarna het initiatief over. Een strafcorner van Teun Langenhoff en een slimme goal van de altijd goed geposeerde Rein Scheenstra zette hen op een 2-0 ruststand.

In de tweede helft was het wachten op de veilige 3-0. Die viel echter niet en toen Venlo door een strafbal op 2-1 kwam, sloop de onzekerheid in de Boxtelse ploeg. Sam Verzijden bracht uit een feilloze strafcorner de marge weer op twee goals (3-1), maar direct daarna werd het 3-2 en nam Venlo het initiatief over. Opnieuw scoorde uitblinker Verzijden, maar de 4-2 betekende niet de verlossing. Integendeel. Binnen een minuut stond het 4-4 en leek zich een drama te voltrekken.

De slotfase werd ongekend spannend. Verzijden bracht door een zuivere hattrick de 5-4 op het scorebord. De Limburgers waren het niet eens met de arbitrage en lieten dat duidelijk blijken. Door een gele en een rode kaart kwamen zij met negen man te staan tegen elf MEP’ers. Dat leek een koud kunstje te worden voor de Boxtelaren, maar niets bleek minder waar.

BEVRIJDING

In plaats van de bal veilig achterin rond te spelen, koos de thuisploeg voor aanvallen. Die werden echter resoluut afgeslagen en de hoge ballen van de Limburgers brachten de Molenwijk-defensie in grote problemen. MEP raakte zichtbaar in paniek en het was alle hens aan dek. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd belandde de bal ook nog op de lat van het Boxtelse doel.

Het eindsignaal betekende een enorme bevrijding voor de Boxtelaren. Aanvoerder Verzijden, man van de match, vond zijn ploeg te nerveus spelen, maar gaf ook aan dat de corner verdedigend goed op orde was.

Zondag 14 april spelen de hockeymannen de onbetwiste topper in en tegen Etten-Leur. Die ploeg heeft na de winterstop nog geen verliespunten geïncasseerd en verkeert in bloedvorm. Dat wordt dus de mouwen opstropen voor de Boxtelaren. Afslag om 14.45 uur.

NIET SCHERP

Onder prachtige weersomstandigheden begonnen de vrouwen van MEP vol optimisme tegen koploper Warande. Al snel werd duidelijk dat de Boxtelse ploeg niet scherp was. Binnen vijf minuten stond de 0-2 op het scorebord en was de wedstrijd eigenlijk al gelopen.

Coach Rein Scheenstra probeerde met een donderspeech in de rust zijn ploeg te motiveren. Dat leek te lukken. De thuisploeg werd sterker in de tweede helft, had het betere van het veldspel en kreeg ook behoorlijke kansen. Die werden echter niet benut en toen gaf de individuele klasse van de koploper de doorslag.

Middels een counter werd het 0-3 en restte voor MEP weinig anders dan de partij plichtmatig uit te hockeyen. Het werd nog wel een aardige slotfase, maar het heilig vuur was duidelijk gedoofd. De ploeg van Scheenstra blijft geloven in de doelstelling, namelijk het linker rijtje. Zondag 14 april spelen ook de hockey vrouwen in en tegen Etten-Leur. Bij winst komt die doelstelling weer in zicht. Afslag om 12.45 uur.