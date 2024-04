Wisselende competitieresultaten voor jeugdteams De Merletten

1 uur geleden

Bij tennis- en padelclub De Merletten in sportpark Molenwijk speelden zondag vier van de zeven jeugdteams thuis. Ze boekten onder uitstekende omstandigheden wisselende resultaten.

Het oranje team, met kinderen tussen de zeven en tien jaar, is net opgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie en moet alle zeilen bijzetten in de competitie. Ze kregen bezoek van tegenstanders uit Sint-Michielsgestel, Berlicum en Helvoirt. De Boxtelaren speelden mooie rally’s, maar moesten desalniettemin genoegen nemen met de laatste plaats.

Groen 1, met spelers tot en met twaalf jaar, sleepte twee punten in de wacht tegen Meerhoven. Die bleken niet genoeg voor de overwinning. Groen 2 speelde met 3-3 gelijk tegen Genneper parken.

PADELTEAM

De Merletten beschikt behalve over tennisploegjes ook over een padelteam bij de jeugd. Dit wist Maliskamp met 3-1 te verslaan. Van enkelspel is bij padel geen sprake, een competitieronde bevat dan ook minder partijen.

De uitspelende équipes van De Merletten namen de volle buit mee naar huis. Het team 014 was met 0-6 te sterk voor Thadia uit Sint Michielsgestel. Het team 017 won tevens zonder puntenverlies van de Peppelieren. En ook het nieuwste ploegje, met spelers van zes tot acht jaar, is inmiddels gestart in de rode competitie. Dit mocht op bezoek in Berlicum.

Wie ook een keer wil komen tennissen, kan mailen naar: jcmerletten@gmail.com.