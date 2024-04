Kay Karssemakers in actie tijdens het WK MX2 op Sardinië.

MX2-crosser Kay Karssemakers dertiende op GP Sardinië

38 minuten geleden

Kay Karssemakers van het Fantic Factory MX2 Racing Team is afgelopen weekend tijdens het WK MX2 in Riola Sardo op Sardinië als dertiende geëindigd in het dagklassement.

In de eerste manche kwam de 19-jarige Boxtelaar na een val in de eerste ronde van een laatste naar een zeventiende plaats. In de tweede manche werkte hij een sterke wedstrijd af en werd twaalfde. Met deze resultaten pakt Karssemakers dertien GP-punten waarmee hij tevreden terugkijkt op de wedstrijd.

Komend weekeinde gaat het WK verder tijdens de Grand Prix van Italië op het circuit van Arco di Trento.