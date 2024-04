ODC dendert door in strijd om titel

Na een paasweekend zonder voetbal, is ODC zondag doorgegaan met waar het de weken daarvoor mee bezig was, namelijk winnen. Het zegevierde zeven keer op rij. Tegenstander HRC ’14 deed voor de pauze nog enigszins mee, maar werd in de tweede helft volledig onder de voet gelopen. Na negentig minuten stond er 6-0 op het scorebord.

De tricolores begonnen sterk en creëerden met snel combinatievoetbal de eerste kansen. In de achtste minuut kwam Just van Wijk op links goed door maar zijn voorzet was net iets te scherp voor Matai Seebregts. Vier minuten later was het wel raak. Dirk van der Struijk kopte een corner van Tijn Trommelen bij de tweede paal binnen: 1-0.

De Molenwijkploeg ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de tweede treffer. Het zat de gastheren echter niet mee in de afronding. Het laatste deel van het eerste bedrijf sloop de gemakzucht er een beetje in. Dat leidde meermaals tot onnodig balverlies maar kansen voor de tegenstander kwamen er nauwelijks. Vlak voor rust werd het toch nog bijna 2-0 toen Stijn Pijnenburg ploeggenoot Sjoerd van Lokven lanceerde maar de Boxtelse captain kreeg de bal niet onder controle.

VERRADERLIJK SCHOT

Vlak na de pauze kwamen de gasten vanuit het niets bijna op gelijke hoogte. Doelman Robbie Roelofs kon een verraderlijk schot van ver van Tarik Fatchati maar ternauwernood tot hoekschop verwerken. In de 52e minuut viel dan eindelijk de langverwachte tweede treffer voor de ploeg van trainer Piet Drijvers. Tijn Boons stuurde met een bekeken passje Trommelen weg die zijn tegenstander voorbij snelde. Van Lokven schoot de voorzet in het doel (2-0). Vanaf dat moment was het gedaan met het verzet van de gasten.

In de 64e minuut loste HRC ’14-keeper Sven Korver de bal na een corner. Van der Struijk was attent en zette de 3-0 op het scorebord. Tien minuten later deed een HRC-verdediger onbedoeld een duit in het zakje door een voorzet van Trommelen ongelukkig achter zijn eigen keeper te koppen: 4-0. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg, want in de 77e minuut maakte Trommelen er 5 - 0 van na een goed uitgespeelde aanval. Het laatste woord had Pijnenburg die in de slotminuut een voorzet van invaller Milad Habibi tegen de touwen schoot (6-0).

Na achttien wedstrijden heeft ODC nu 45 punten. Dat zijn er nog steeds zes meer dan DVG. Met nog vier wedstrijden te spelen, komt de titel steeds dichterbij maar de ploeg is er nog niet. Zondag 14 april wacht de lastige uitwedstrijd tegen Essche Boys, de enige ploeg die dit seizoen van ODC wist te winnen. Het duel op het sportpark aan de Witvensedijk begint om 14.00 uur.