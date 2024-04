Liempdse hockeyers spelen wedstrijd tegen Ieren

27 minuten geleden

De teams van Hockeyclub Liempde spelen hun wedstrijden tegen opponenten uit de regio. Dat was zondag anders voor de jongens onder zestien jaar. Toen betraden elf Ieren het kunstgras in het sportpark Bolakkers aan de Hogenbergseweg.

Jeugdspelers onder de veertien van CIAC Men’s Hockey uit de plaats Limerick speelden tegen Liempdse (bijna-) leeftijdsgenoten.

De wedstrijd ging gelijk op. De hockeyers vochten menig duel uit op het middenveld en het publiek zag een aantal rushes langs de zijlijn. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 1-2 in het voordeel van de Ieren beslist. Daarna natuurlijk een gezamenlijke foto met de kleuren van Liempde en CIAC kriskras door elkaar. In het clubhuis volgde een gezellig samenzijn. Een warm onthaal in Liempde, met worstenbroodjes, leidde tot het uitwisselen van Instagram-adressen en plannen maken voor een return.

TRADITIE

Daarmee zou een soortgelijke traditie kunnen ontstaan als die tussen de Ierse club CIAC en HC Den Bosch. Want daaruit kwam de wedstrijd in Liempde voort.

Twintig jaar geleden gingen zestien jongens onder veertien van HC Den Bosch naar Ierland voor een hockeytrip, die onder andere naar CIAC voerde. Het jaar daarop volgde een tegenbezoek. Tot op de dag van vandaag zijn er ontmoetingen tussen de Ieren en de Bossche club. Er staan steeds andere jongens op het veld, maar de staf is vrij constant.

De Ieren waren dus in hoofdzaak in Nederland voor een wedstrijd tegen HC Den Bosch JO14-2. Ze zochten daarnaast een ploeg uit de regio om tegen te hockeyen en die vonden ze in Liempde. Na het treffen reisden de bezoekers terug naar Limerick. Wie weet hockeyen de Liempdse jongens volgend jaar een potje in Ierland.