Taverbo houdt zicht op het kampioenschap

1 uur geleden

Het eerste team van tafeltennisvereniging Taverbo speelde eergisteren in eigen huis een heuse kampioenskraker tegen koploper SVE uit Utrecht. Om zicht te houden op de titel in de landelijke tweede divisie, poule C, moest Taverbo winnen en liefst de achterstand van vijf punten zoveel mogelijk verkleinen.

Taverbo trad aan met Nicolas Daub, Johan van den Nieuwenhuizen, Jordi van der Schoot en Sjoerd Broos. Het team van SVE bestond uit John van Spengen, Quinten van Dissel, Sam Groenewoud en Wai Jor Woe.

De eerste twee potten waren meteen een prooi voor Daub en Van den Nieuwenhuizen. Laatstgenoemde stond 8-5 achter in de vijfde game maar wist via een prachtige comeback de zege alsnog uit het vuur te slepen. Daub won in een sterke wedstrijd met 3-1.

Van der Schoot had het niet moeilijk tegen Woe. Broos trof in Groenewoud echter een sterke tegenstander en dolf in een spannende wedstrijd het onderspit. Daub, vaak moeilijk te verslaan, moest dit keer het hoofd buigen voor Van Spengen. Van den Nieuwenhuizen, sterk spelend, liet echter weer een punt voor Taverbo aantekenen, hij klopte Van Dissel met 3-0. Hierdoor stond het 4-2 voor de Boxtelaren.

Het bleef spannend, want Broos won van Woe, maar Van der Schoot kreeg twee nederlagen aan zijn broek. De laatste betrof een slopende partij tegen Van Spengen die in de vijfde game met 12-10 werd beslist. Daub liet een punt bijschrijven voor het Boxtelse team en Van den Nieuwenhuizen bleek in de enkelspelen onverslaanbaar. Hij bezorgde Woe de derde verliesbeurt van de dag. Broos kon het echter niet bolwerken tegen Van Dissel, waardoor het verschil tussen de teams twee punten bleef: 7-5.

DUBBELSPEL CRUCIAAL

Om de Boxtelse titelaspiraties levend te houden, moest Taverbo toch wel drie punten inlopen op SVE. Het dubbelspel was dus cruciaal. Daub en Van den Nieuwenhuizen verloren de eerste game tegen Van Spengen en Van Dissel, maar waren daarna los en lieten geen game meer lopen: 3-1. Taverbo won met 8-5 en blijft dus meestrijden om het kampioenschap. Zaterdag 6 april staat de uitwedstrijd bij SKF in Veenendaal. Dan proberen de mannen nog verder in te lopen op concurrent SVE.