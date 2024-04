Decoratief DVG-diploma voor dappere dribbelaars

1 uur geleden

De Liempdse voetbalvereniging DVG werft jeugdleden. Ze houdt in april en mei gratis vrije trainingen voor kinderen uit de groepen een tot en met vijf van de basisschool.

DVG biedt de oefenuurtjes niet voor het eerst. Het is al de zestiende keer dat schoolkinderen onder leiding van ervaren jeugdtrainers kennis kunnen maken met de voetbalsport. De vrije trainingen zijn in sportpark De Roode Bleek in Liempde, op de woensdagen 17 en 24 april en 15 mei. Ze duren telkens van 14.00 tot 15.00 uur. Ze bestaan uit allerlei speelse oefeningen, met en zonder bal.

De deelnemers mogen zelf bepalen hoe vaak ze meedoen. Voor alle voetballertjes ligt er woensdag 15 mei een DVG-dribbeldiploma klaar. Dat krijgen ze die dag na het sportieve uurtje.

AANMELDEN

Aanmelden is nodig, zodat de organisatie weet hoeveel kinderen er komen. DVG wil weten op welke dagen de kinderen meedoen, wat hun geboortedatum is en op welk telefoonnummer hun ouders bereikbaar zijn. Inschrijven kan door Kees Voets te mailen via keesvoets56@outlook.com.