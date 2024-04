Wandeltochten voor jong en oud in mei en juni

Liefhebbers van wandelen komen in de maanden mei en juni aan hun trekken. De vrijwilligers van wandelcommissie De Keistampers, onderdeel van Seniorenvereniging Boxtel, zijn druk in de weer met de jaarlijkse Kampinatocht én de Avondwandelvierdaagse.

De tocht door natuurgebied Kampina vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 mei en start bij bed and breakfast D’n Hop op Luissel 19 voor afstanden van 7, 15, 20 en 30 kilometer. De starttijden verschillen per afstand. Deelname kost 3,50 euro. Kinderen tot twaalf jaar lopen gratis mee; begeleiders van hen betalen drie euro. Leden van de seniorenverenigingen (KBO) in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde zijn ook vrijgesteld van inschrijfgeld op vertoon van hun ledenpas.

Voorinschrijving is mogelijk van dinsdag 2 april tot woensdag 1 mei om 17.00 uur. Dit kan via het formulier op www.dekeistampers.nl. Na de inschrijving ontvangen de deelnemers een bevestiging met startnummer en kunnen zij betalen. Het is ook nog mogelijk om op de wandeldagen zelf aan te melden bij het startbureau bij D’n Hop.

AVONDVIERDAAGSE

De wandelcommissie treft ook al voorbereidingen voor de 52e avondvierdaagse. Die is dit jaar van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juni. Deelnemers kunnen vijf of tien kilometer lopen. Het vertrek is steeds op een andere locatie. Op de laatste dag is het eindpunt en de prijsuitreiking op de Markt.

De voorinschrijving is gestart en is mogelijk tot en met vrijdag 17 mei. Tot deze datum bedraagt het inschrijfgeld 2,50 euro zonder medaille en vier euro met medaille. Na de genoemde aanmelddatum kost deelname een euro meer. De aanmelding geschiedt via de basisscholen.

Meer informatie over zowel de Kampinatocht als de Avondvierdaagse is verkrijgbaar bij Geertje Schellekens, bereikbaar via e-mailadres schellekens.g@home.nl of telefoonnummer 06-20 17 57 18.