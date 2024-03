Munselploeg na dikke winst op Were Di steviger op plek drie

ma 25 mrt, 12:27

De tegenstander van RKSV Boxtel kwam zondag met een zeer jong team naar sportpark Munsel. De thuisploeg wist daar wel raad mee en rolde het Tilburgse Were Di met 7-1 op. Met de winst staan de rood-witten steviger op plek drie in de vijfde klasse D.

Hoewel het eerste schot op doel van Were Di kwam, was het Boxtel dat na zes minuten op voorsprong kwam. Owen Kemps kreeg een afvallende bal voor zijn voeten, hield het overzicht en schoot vanaf twintig meter zuiver in de rechterhoek. De Tilburgse tegenstander liet het hier niet bij zitten en kwam vervolgens een aantal keer onder de Boxtelse druk uit. Toch scoort de thuisploeg na een half uur weer. Na een overtreding op Lars van Hamond op de rand van het zestienmetergebied, was Jesse van Homelen de aangewezen persoon voor de vrije trap. Hij legde de bal kort op Gino Mauriks die de 2-0 aantekende.

Vanaf dat moment beperkte Were Di zich tot verdedigen. Dat voorkwam een derde treffer van Van Hamond vlak voor rust niet. Protest tegen buitenspel worden door de scheidsrechter weggewoven.

ERETREFFER

Net als bij de start van de eerste helft was het na de rust wederom Were Di dat als eerste het doel van Boxtel onder vuur nam. En ook nu was het de thuisploeg die scoorde. Na een onderschepping van Stijn van de Steen kwam de bal met een gelukje bij Van Hamond. Die kreeg een vrije doortocht naar het doel en schoof de 4-0 langs de kansloze Tilburgse goalie.

Na een klein uur staat ook de 5-0 op het scorebord na een vrije trap. Mitchell Vogels leek van de Boxtelse luchtmacht en kopte van dichtbij in de kruising. Were Di kwam vervolgens nog tot een eretreffer nadat de verdediging van de munselploeg niet bij de les was. Eve leek het erop dat de Tilburgers niet lang konden genieten van hun doelpunt, omdat Boxtel vrijwel direct weer scoorde. Maar de score werd teruggedraaid vanwege buitenspel.

Er volgden een aantal wissels bij beide partijen en dat verse bloed binnen de gelederen zorgde voor een extra opleving. De thuisploeg drukte door en na 73 minuten kreeg Jelle Breuer loon na werken door na een solo de 6-1 tegen de touwen te schieten. Als laatste poeierde Rick van Hamond, die net vijf minuten in het veld stond, het laatste doelpunt van de middag binnen: 7-1.

De eerstvolgende wedstrijd voor RKSV Boxtel staat voor zondag 14 april op de agenda. Dat wacht de munselploeg in eigen huis koploper Audacia. De bal rolt om 14.30 uur.