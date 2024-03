ODC maakt in titeljacht geen fout in Maliskamp

28 minuten geleden

In de strijd om de titel heeft ODC zondag geen fouten gemaakt. Op bezoek bij Maliskamp werd er eenvoudig met 1-5 gewonnen, de zevende winst op rij. Met nog vijf wedstrijden te spelen, bedraagt de voorsprong op nummer twee DVG nog steeds zes punten.

Het zware en vochtige veld was op voorhand niet in het voordeel van de tricolores. Maar wie kampioen wil worden, moet ook dit soort wedstrijden winnen. De equipe van trainer Piet Drijvers ging goed van start. Al in de derde minuut was het raak. Dirk van der Struijk bracht de bal vanaf rechts laag voor het doel. De voorzet ging langs diverse benen en kwam uiteindelijk voor de voeten van Stijn Pijnenburg die eerst rustig controleerde en daarna vernietigend uithaalde: 0-1.

Het volgende doelpunt viel twintig minuten later. Maliskamp verdedigde slordig uit waarna Jop Broeren de bal veroverde. Vanuit de draai verraste hij vervolgens keeper Daviyo van de Ven: 0-2.

Vijf minuten later was het weer raak. Een lange bal van achteruit bereikte Broeren die knap de keeper omspeelde en daarna beheerst afrondde.

De tricolores hielden de wedstrijd onder controle. De bal ging goed rond en de tegenstander had het nakijken. Als de gastheren al eens een mogelijkheid kregen, dan was dat meestal omdat een ODC-speler onderuit ging op het gladde veld. In de blessuretijd van de eerste helft werd het ook nog 0-4. Een vrije trap vanaf links werd door Broeren tegen de binnenkant van de paal geschoten waarna Anir Mairouche er als de kippen bij was om de terugkomende bal achter keeper Van de Ven te schieten.

SCHERPTE WEG

Vlak na rust werd het al snel 0-5. Tijn Trommelen passeerde op links zijn tegenstander en legde de bal panklaar op het hoofd van captain Sjoerd van Lokven die knap de bovenhoek vond.

In het restant van de tweede helft namen de tricolores wat gas terug en ging de scherpte er een beetje van af. De thuisploeg probeerde nog wat terug te doen, maar daar kwam weinig van terecht. Zelfs de ‘eretreffer’ kwam niet van Maliskamp, maar van een ODC-verdediger die de bal in de slotminuut per ongeluk achter de eigen keeper kopte.

Met nog vijf duels te gaan bedraagt de voorsprong van ODC zes punten. De eerstvolgende wedstrijd is zondag 7 april. ODC ontvangt dan op eigen veld HRC’14. De aftrap is om 14.00 uur.