JO9-1 Boxtel driemaal kampioen

25 minuten geleden

Het pupillenteam JO9-1 van RKSV Boxtel werd in oktober en december al kampioen in de hoofdklasse en zaterdag kon de vlag weer in top. De ploeg verloor geen enkele wedstrijd en ging ook tegen OBS Eindhoven met de zege aan de haal. Het werd 5-2 in sportpark Munsel. Op de foto van links naar rechts Mats, Semm, Kay, Dimm, Dez, Raf, Davi en Finn. Foto: eigen collectie.