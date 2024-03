Elke van Rooij van VC Blox in de aanval tegen VVC Vught. Zij won met haar ploeg met 3-1 in sporthal De Braken.

Volleybalsters mogen nog steeds hopen op promotie

12 minuten geleden

VC Blox en VVC Vught stonden zaterdag tegenover elkaar in een cruciale wedstrijd in sporthal De Braken. Op het spel stond het behoud van de derde plek en een kans op de tweede, de positie die aan het einde van het seizoen recht geeft op een promotiewedstrijd.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren de teams aan elkaar gewaagd, wat resulteerde in lange en spannende rally’s die het publiek op het puntje van hun stoel hielden. Blox liet zien waar ze toe in staat waren met prachtige punten. Vooral opmerkelijk was de samenwerking tussen Carmen Steenbakkers en Sanya Penninx, die een geweldige combinatieaanval uitvoerden dankzij de uitstekende spelverdeling van Heidi van Dijk.

Femke Arts bracht haar tactische vaardigheden weer in de strijd en scoorde belangrijke punten met slimme ballen. In de derde set liet Sanne Rijkers het beste spel met krachtige aanvallen op de middenpositie, terwijl Elke van Rooij haar dominantie aan het net toonde en haar punten scoorde in de aanval. Rachel Spoor en Mily Jansen leverden ook indrukwekkende prestaties, waarbij Mily Jansen de wedstrijd afsloot met een prachtige sprongservice.

Hoewel Blox de overwinning behaalde met een 3-1 resultaat en vier punten veiligstelde op hun thuisbasis, slaagde Vught erin om ook een set te winnen, wat hun harde werk beloonde. Met de huidige derde plaats in het klassement behoudt Blox nog steeds zicht op de tweede plaats in de competitie.

GEEN THUISWEDSTRIJDEN

Zaterdag 23 maart om 18.00 uur staat er een uitwedstrijd gepland in Gemert. De vrouwen van Blox zijn vastberaden zijn om hun positie in het klassement te behouden. Alle thuiswedstrijden van dit seizoen zijn inmiddels gespeeld. De volleybalsters zijn dankbaar voor alle supporters die tijdens thuiswedstrijden trouw op de tribune zaten.