Ducks/Oysters/Dukes niet opgewassen tegen sterke Utrechters

46 minuten geleden

Combinatieploeg Ducks/Oysters/Dukes begon zondag in Boxtel voortvarend aan de thuiswedstrijd tegen de Utrechtse Rugby Club (URC). Al snel bleek echter dat het team uit de Domstad, kampioenskandidaat nummer één, een maatje te groot was.

Meteen na de aftrap zette Stijn van de Loo namens de thuisploeg een solo in die met een try eindigde. Even stond er een verrassende 5-0 voorsprong op het scorebord. URC nam het initiatief echter vlug over, scoorde eveneens en benutte de conversie: 5-7. Daar bleef het niet bij. De bezoekers heersten met snel en variabel spel in de aanvalslijn. Bij rust was het 5-43. Nauwelijks doorkomen aan dus voor de gastheren.

Sinds dit jaar werkt het cluster Ducks/Oysters officieel samen met het Bossche The Dukes. Dat kwam in deze wedstrijd goed uit, want er kampten nogal wat rugbyers met blessureleed. The Dukes leverde verschillende spelers.

REVANCHE

De Bosschenaren knokten zij aan zij met de Boxtelaren en Oisterwijkers om de achterstand niet te veel op te laten lopen. In de tweede helft bleef de combinatie beter overeind dan in het eerste bedrijf. Max van der Vleuten scoorde zelfs nog. Toen de prima leidende scheidsrechter het eindsignaal blies, was het 10-68. Zondag 24 maart krijgt het team kans op revanche. Dan gaat het op bezoek bij RC Betuwe in Bemmel, de aftrap is om 13.30 uur.