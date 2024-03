Nipte winst Essche Boys ondanks veel kansen in Elshout

49 minuten geleden

Om mee te blijven strijden voor de promotieplaatsen moest Essche Boys zondag winnen in Elshout. Ondanks een gemiste strafschop en door de Elshoutse keeper verhinderde kansen, lukte dat toch. Tien minuten maakte Julio van Ginkel de enige treffer.

De bezoekers toonden overwicht in balbezit, maar speelden slordig en wisten niet goed met de geboden ruimte om te gaan. In de 25e minuut kreeg Essche Boys een uitgelezen mogelijkheid de score te openen. Van Ginkel werd weggestuurd over de linkerflank en onreglementair gestopt op de rand van het 16-metergebied. De scheidsrechter wees naar de penaltystip, waarna het schot van Lars van Wanrooij knap wordt gekeerd door de doelman van Elshout. Een kans van de thuisclub in de scrimmage werd op zijn beurt prima gepareerd door de Essche keeper Bart Spooren.

MAN OF THE MATCH

In de tweede helft was Essche Boys feller in de duels en had het elftal meer controle over zijn eigen positiespel. Dit levert twee kansen op voor Luuk Wolfs, maar in beide gevallen bracht de Elshoutse goalie redding. En dat gebeurde eveneens na een schot uit de draai van Van Wanrooij waarbij de doelman met zijn lange reikwijdte de bal uit de hoek tikte.

In de 70e minuut is het dan eindelijk raak voor Essche Boys. Pim Laansma onderschepte de bal en joeg goed door over de linkerflank. Hij speelde Van Ginkel aan die behendig en sterk de laatste man van Elshout passeerde. Hierna kon hij koelbloedig de bal in de linkerbenedenhoek plaatsen.

Voordat het Elshoutse slotoffensief startte kregen de bezoekers nog enkele kansen, maar geen daarvan troffen doel. Een glansrol was in het duel weggelegd voor Sam van den Besselaar. De doelman van de thuisploeg werd tot man of the match uitgeroepen.

Essche Boys blijft stevig in de top 3 van de ranglijst staan. Zondag 24 maart wacht een thuiswedstrijd tegen Buren. In het sportpark aan de Witvensedijk wordt om 14.00 uur afgetrapt.