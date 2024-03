DVG heeft geen kind aan hekkensluiter RKKSV

di 19 mrt, 11:00

DVG behaalde zondag een indrukwekkende overwinning op hekkensluiter RKKSV. De Liempdse ploeg maakte een vliegende start en domineerde het hele duel in de Rosmalense buurtschap Kruisstraat.

Met name Teun Welvaarts liet namens de Liempdenaren zien dat hij het spel in zijn greep had en zorgde voor gevaar voor het doel van RKKSV. Bij rust was het al 0-3 in het voordeel van DVG, dankzij goals van aanvoerder Koen van de Sande en Welvaarts (tweemaal).

In de tweede helft vergrootte invaller Jorg van Lierop de voorsprong. Ook twee jeugdspelers leverden een waardevolle bijdrage aan het Liempdse spel. Het slotakkoord kwam van Jurre Traa, die de eindstand op 0-5 bepaalde.