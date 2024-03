Mannen van MEP spelen slecht, maar winnen toch

14 minuten geleden

De mannen van MEP zijn weer een stapje dichter bij de felbegeerde titel. De ploeg speelde zondag in Schijndel tegen de Hopbel de slechtste wedstrijd van het seizoen, maar won toch met 2-3. De hockeyvrouwen speelden zondag knap gelijk (2-2) bij Hudito in Delft, maar duikelden desondanks van de vijfde naar de achtste plaats in de rangschikking.

,,Wij hadden meer kansen en zij kregen meer corners, dus het gelijkspel is terecht”, vond coach Rein Scheenstra van de vrouwen. Voor de nummer twee op de ranglijst toonde MEP zondag te veel ontzag en begon angstig. Veel balletjes breed op het middenveld en voorzichtig schuiven zonder echt zelf initiatief te tonen.

Vreemd genoeg veranderde het spelbeeld nadat Hudito op voorsprong was gekomen. Uit een snel genomen vrije slag maakte Eva Numan voor rust de gelijkmaker (1-1). In de tweede helft toonde MEP veel meer lef. Hoewel de thuisploeg opnieuw op voorsprong kwam, groeide het zelfvertrouwen en speelde de Boxtelse ploeg opportunistisch. Dat werd beloond in het laatste kwart van de wedstrijd, toen Lenneke Schellekens uit een strafcorner de verdiende gelijkmaker binnenschoot. Juist in die laatste fase waren de Boxtelse vrouwen de bovenliggende partij. Zij kregen nog twee grote kansen op de 2-3. Die viel helaas niet.

LINKERRIJTJE

Scheenstra was tevreden met het gelijkspel. Na de teleurstellende thuisnederlaag van een week eerder was dit weer een opsteker. Uitgangspunt voor de coach blijft het linkerrijtje. Daarvoor kan zondag een goede stap worden gezet als directe mededinger Nieuwegein naar Boxtel komt. Bij een zege kan MEP zo drie of vier plaatsen klimmen, aldus de coach. Afslag in sportpark Molenwijk zondag 24 maart om 12.45 uur.

KAARTENFESTJN

Gezien het aantal kaarten die de arbitrage zondag trok, leek het duel van de mannen meer op een partij klaverjassen dan op hockey. De in degradatienood verkerende Hopbel koos tegen de koploper voor een fysieke strategie. Hoewel het duel in Schijndel op zich sportief verliep, moest het uitdelen van venijnige tikken de Boxtelse dadendrang intomen.

Het was vanaf de start duidelijk dat er van mooi hockey deze middag geen sprake zou zijn. MEP handelde zondag iets te lichtvaardig en was niet scherp genoeg. Met grote kansen in de beginfase werd slordig omgesprongen. De druk nam toe en het overwicht was enorm. Het speelveld werd eg klein en alle veldspelers bevonden zich geruime tijd binnen de 22-meterzone van de Hopbel. MEP-doelman Floris Schellekkens kreeg in de eerste helft zelfs geen enkele bal te verwerken.

Coach Jaro van Eekelen koos niet voor het pompen van de bal in de cirkel, maar voor aanvallen via de flanken om corners te forceren. Die kwamen er, maar het vizier van Sam Verzijden stond deze middag niet op scherp. Het was dan ook een grote opluchting voor de gasten toen Bart Postema na een prachtige actie een bres sloeg in de Schijndelse muur (0-1).

Nadat Jan Julius Klumper voor rust de 0-2 binnentikte leek er geen vuiltje meer aan de lucht. De Boxtelaren dachten de buit binnen te hebben, zeker toen Klumper in de tweede helft opnieuw scoorde (0-3). Maar de gastheren kropen uit hun zijn schulp: nadat door een strafbal de marge werd verkleind naar 1-3, namen de Schijndelaren brutaal het initiatief over. Het werd zelfs 2-3 uit een strafcorner.

KEEPERSWERK

Hopbel geloofde er weer in en ook het publiek begon zich ermee te bemoeien. De recente briefing van de hockeybond dat verwensingen naar de arbitrage niet meer worden getolereerd en dat de aanvoerder daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, trad zondag in werking. Bij herhaling kan de wedstrijd zelfs worden gestaakt. Gelukkig kwam het niet zover. MEP overleefde de hectische slotfase en kwam met de schrik vrij. Dit vooral door voortreffelijk keeperswerk van Schellekens. Zondag ontvangt de Boxtelse formatie nummer zeven Nuenen. Afslag in sportpark Molenwijk om 14.45 uur.