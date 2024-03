ODC bestendigt koppositie met zege op BMC

19 minuten geleden

Tegen BMC boekte ODC zondag haar zesde competitiezege op rij. In een spannend duel scoorde Anir Mairouche vlak voor rust de enige treffer. Vooral in de eerste helft lieten de Boxtelaren bij vlagen goed voetbal zien. Door deze zege blijft de voorsprong op de nummer twee DVG zes punten.

De mannen van trainer Piet Drijvers startten uitstekend in sportpark Molenwijk en hun tegenstanders moesten alle zeilen bijzetten om hen van het scoren af te houden. Dat lukte tot vlak voor rust.

Na een afgeslagen aanval kwam de bal voor de voeten van Mairouche. Vanaf een meter of twintig haalde de uitblinker van afgelopen weken vernietigend uit. Dat was de ruststand en, naar later bleek, ook de eindstand.

Na de pauze speelde BMC wat verder naar voren, maar echt gevaarlijk werd het niet. ODC kreeg aan de andere kant wat meer ruimte. Druk zetten op de BMC-verdediging leidde in de 50e minuut tot een indirecte vrije trap voor ODC binnen de zestien wegens terugspelen op de keeper. Het was de uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen. Het schot van Dirk van der Struijk smoorde echter in Berlicumse muur.

LANGE BLESSURETIJD

Een kwartier voor tijd had de verlossende 2–0 alsnog kunnen vallen. Jop Broeren speelde aan de linkerkant drie tegenstanders uit, maar Sjoerd van Lokven kreeg de voorzet niet voorbij Langenhuijsen.

In de laatste fase van de wedstrijd namen de bezoekers meer risico en moest de Boxtelse ploeg noodgedwongen verder achteruit. De Boxtelse defensie bleef echter overeind, mede dankzij het sterke optreden van het centrale duo Teun Timmermans en Tijn Boons. Na ruim tien minuten blessuretijd floot de scheidsrechter uiteindelijk af en bleven de drie punten opnieuw in Boxtel.

ODC boekte een belangrijke overwinning in de strijd om het kampioenschap. Na zestien wedstrijden voert de club het klassement in de vierde klasse aan met 39 punten. De voorsprong op het Liempdse DVG is nog steeds zes punten. Zondag 24 maart spelen de tricolores in Maliskamp. De aftrap is om 14.00 uur.