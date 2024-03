Irene is alsnog periodekampioen en verslaat Ruwaard

5 minuten geleden

De tweede periodetitel is onverwacht alsnog bij het Gemondse Irene beland. Concurrent Deso uit Oss moest donderdag een deel van de wedstrijd van zondag 10 maart overspelen en bleef op een gelijkspel steken. Daardoor werden de Gemondenaren periodekampioen.

Irene mag door de verrassende wending na de reguliere competitie meestrijden om promotie naar de vierde klasse.

Het elftal draait sowieso soepel, het staat derde in de vijfde klasse E en won zondag uit bij Ruwaard in Oss. De bezoekers startten gedreven en kregen in de eerste vijf minuten al een aantal goede kansen. De doelman van de thuisploeg stond er echter niet voor niets.

Rody van Gaal kopte in het eerste half uur uit een corner op de paal, Rob Groenendaal profiteerde niet van een afvallende bal. De keeper tikte een tweede kopbal van Van Gaal fraai onder de lat weg. Toch was het binnen dertig minuten 0-1. Milan van Rooij zette de Gemondenaren op voorsprong. Groenendaal stoomde op over links, via hem ging de bal naar rechts, waar Levi van Rooij met een voorzet zijn broer wist te bereiken. Milan scoorde beheerst.

SOLO

Na de rust gingen de gasten op dezelfde voet verder. Halverwege de tweede helft drukten ze het verschil in overwicht verder in doelpunten uit. Levi van Rooij rondde een solo vanaf de middenlijn fraai af en vijf minuten later tikte Owen van Lith de bal binnen na een scrimmage tussen doelman en een Irene-speler. Na wat wissels speelden de bezoekers de wedstrijd rustig uit en stond er na negentig minuten een verdiende 0-3 op het scorebord.

Zondag 24 maart ontvangt Irene fusieclub Vita uit Megen en Haren. De uitwedstrijd tegen deze club ging met 4-1 verloren, dus de Gemondenaren zijn gewaarschuwd. De aftrap is om 14.00 uur.