Taverbo neemt afstand van achtervolgers

ma 18 mrt, 16:23

De tafeltenissers van Taverbo hebben de tweede plek sterker in handen en maken zich op voor de strijd om de bovenste plek. Zaterdag kreeg nummer drie Never Despair uit Den Bosch een oorwassing: zij werden in eigen huis met 3-10 verslagen door het Boxtelse team. Over twee weken speelt Taverbo thuis tegen koploper SVE uit Utrecht.

De ontmoeting tussen de Bosschenaren en Taverbo, ging eerst nog gelijk op. Jordi van der Schoot zette de Boxtelse formatie op voorsprong door te winnen van Gertjan van de Braak. Never Despair kwam weer langszij nadat Sjoerd van Heerebeek zegevierde tegen Nicolas Daub. Doordat Bram Bakker, Nicolas Daub en Sjoerd Broos namens Taverbo hun potjes wonnen, leek Taverbo afstand te nemen. Maar de Bossche ploeg verkleinde daarna de achterstand toch weer tot 2-4: Van der Schoot verloor namelijk van een in vorm zijnde Van Heerebeek.

Daarna was het klaar met de aspiraties van Never Despair. Bijna alle overige duels werden gewonnen door Taverbo. Het dubbeltje viel na een spannende vijfsetter nog eenmaal naar de kant van het Bossche team: Broos moest de overwinning laten aan Van de Braak. Maar de Boxtelse ploeg keerde huiswaarts na een eclatante 10-3 overwinning.

Door de ruime winst heeft Boxtel de achtervolgers in de tweede divisie achter zich gelaten. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen. Het komende treffen op zaterdag 30 maart om 16.00 uur is de belangrijkste wedstrijd: in de eigen accommodatie aan de Voetboog komt SVE uit Utrecht op bezoek. De koploper staat nu nog vijf punten voor op Taverbo...