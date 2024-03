RKSV Boxtel wint nipt in Casteren en blijft in top 3

19 minuten geleden

Het vaandelteam van RKSV Boxtel blijft aansluiting houden met de top drie in de vijfde klasse D. De benodigde winst op laagvlieger Casteren kostte zondag echter wel de nodige moeite.

In Casteren viel er het eerste half uur niet veel te beleven, al had Boxtel wel het meeste balbezit. De penalty die in de 21e minuut aan de thuisploeg werd toegekend na een handsbal van de gasten zorgde voor een 1-0 voorsprong in het voordeel van Casteren. Het was het enige hoogtepunt in de eerste helft en de pauze werd bereikt zonder echte kansen voor beide ploegen.

MEER DREIGING

Na de rust waren er wat wijzigingen aan de kant van de munselploeg. Meteen was er meer dreiging in het spel en was Boxtel snel na de aftrap twee keer gevaarlijk. De gasten hadden het betere van het spel en dit vertaalde zich na zeventig minuten spelen in de gelijkmaker. Een aanval over meerdere schijven eindigde bij Lars van Hamond. Deze kon ongehinderd draaien en schoot de 1-1 binnen.

Na deze goal werd het spel harder. De scheidsrechter bood hier niet altijd een passende oplossing voor. Zo was er een vrije trap na een harde charge op Stijn van der Steen. Jari Klijmij bracht de bal bij Owen Kemps die het leer weer knap achter zijn standbeen door haalde en daarmee de Casterense goalie verraste. Het stond 1-2 en de rollen draaiden zich om.

Casteren schakelde een tandje bij en perste er nog flink slotoffensief uit. Bij een van deze aanvallen kwam Boxtel nog met de schrik vrij omdat de bal via de paal terug het veld in kwam. Met hangen en wurgen bleef de Boxtelse defensie echter overeind. Na wat extra tijd en een gele kaart voor Casteren, kon Boxtel toch drie punten bijschrijven. Daarmee handhaafde de ploeg zich nog de top drie.

Zondag 24 maart speelt Boxtel op eigen veld een wedstrijd tegen Were Di uit Tilburg. De bal rolt dan om 14.30 uur.