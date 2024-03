Evie Tasseron van ponyclub De Pikeurtjes uit Gemonde met Bloemendael's Truffel in actie tijdens The Dutch Masters.

Evie en Bloemendael’s Truffel springen naar goud, Naita wint zilver met Fairplay

di 12 mrt, 12:01

Evie Tasseron van De Pikeurtjes uit Gemonde heeft zondag de springrubriek voor pony’s tot 1,10 meter gewonnen tijdens The Dutch Masters in Den Bosch. Clubgenoot Naita van der Velden werd knap tweede.

Evie pakte de zege in haar klasse met haar zevenjarige pony Bloemendael’s Truffel. Naita behaalde de tweede plaats met Fairplay. In de hoofdarena stonden 21 combinaties aan de start, waarvan er elf foutloos bleven in de eerste ronde en zich plaatsten voor de finale.

VLAK VOOR DE FINISH

In de barrage lukte het niemand om foutloos te blijven, maar Evie zette wel een snelle tijd neer. Zij en Bloemendael’s Truffel stopten de klok op 26,09 seconden. De eindstrijd waar Naita aan deelnam, werd nog heel spannend. Zij en Fairplay tikten echter op vlak voor de finish de balk van de laatste hindernis.

Vrijdag kwam Ima van der Velden met Pablo R in actie. Zij legden een fraaie ronde af, maar raakten helaas twee balken in de klasse C100.